موسى محمد احمد : اعلان رئيس الجمهورية وقف إطلاق النار يؤكد ايمان ورغبة الحكومة في تحقيق السلام

حيا مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد احمد مواطنو ولاية كسلا لالتفافهم خلف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ، ودعمهم لجهوده لمعالجة أمهات القضايا الوطنية عبر الحوار .

وقال لدى مخاطبته اليوم اللقاء الجماهيري الحاشد باستاد مدينة كسلا على شرف زيارة رئيس الجمهورية للولاية، أن إعلان رئيس الجمهورية وقف إطلاق النار بكادوقلى يؤكد ايمان ورغبة الحكومة لتحقيق السلام ، ودعا مساعد رئيس الجمهورية إلى تماسك ووحدة الشعب السودانى لتجاوز التحديات الاقتصادية ولتحقيق الأمن والسلام عبر الحوار من خلال التوافق والتراضي الوطني وبناء الثقة بين مختلف المكونات الاجتماعية .



الى ذلك أشاد والى كسلا آدم جماع بتكاتف ووحدة مواطني الولاية وتمسكهم ببرامج وخطط الحكومة ، وقال ان احتشاد مواطني الولاية وفعالياتها المختلفة لاستقبال رئيس الجمهورية يجسد تمسكهم به ودعمهم له لانه اوفى ببرنامجه الانتخابى الذى الذي اسهم بصورة فاعلة في تعزيز النسيج الاجتماعي ولاهتمامه بمعاش الناس ، مؤكد التزام ولايته بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتوفير السلع الضرورية والخدمات لكل محليات الولاية ومواطنيها .