مجموعة "سريلو" تحذِّر من حرب في "ياي"

الخرطوم: الإنتباهة اون لاين

أطلقت جبهة الإنقاذ الوطنية المعارضة بقيادة توماس سيريلو في دولة جنوب السودان تحذيرات واتهامات للحكومة بالتحضير لمهاجمة مواقعها في ياي وروكين، وحذرت من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي. وقبل أسبوع، اشتبكت المجموعة المتمردة غير الموقعة على اتفاق السلام، مع القوات الحكومية في موكايا بايام، وبلدة ياي الشمالية، وطريق ياي مريدي، وفي منطقة روكون العاصمة جوبا على طريق جوبا – مريدي. وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنية سوبا صامويل ماناسي إن القوات الحكومية في ياي تستخدم موروبو لمهاجمة مواقعهم في أودابي وأن القوات الحكومية الأخرى ستأتي من كاقولو لمهاجمة كوجيكو. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة الانتباهة

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