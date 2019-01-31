البشير يصل كسلا

وصل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية صباح اليوم الى ولاية كسلا في زيارة رسمية تستغرق يوما واحداً . وكان في استقباله بمطار المدينة السيد آدم جماع والي الولاية وأعضاء حكومته والقيادات السياسية والشعبية وأعيان ورموز المجتمع . و الجدير بالذكر أن زيارة رئيس الجمهورية لولاية كسلا تجيء إستجابة لدعوة مجلس الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالولاية لإعلان مساندة ومناصرة رئيس الجمهورية ودعم برامج حكومة الوفاق الوطني. وسيخاطب الرئيس البشير جماهير كسلا باستاد البشير الأولمبي كما سيعقد لقاء مع القيادات والفعاليات السياسية بولاية كسلا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة السودان

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