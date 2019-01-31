الشربيني: لا مُساومة لإبقاء الشركة الفلبينيّة بالميناء الجنوبي

المدارية _ بورتسودان: عبد الرحمن علي مُحمّد أكّد الناطق الرسمي باسم نقابة العاملين بهيئة الموانيء البحرية مُحمّد علي شيبة ، أنّهم كانوا لا يَعلمون شَيئاً عن بُنُود اتّفاقية تَأجير الميناء الجنوبي للشركة الفلبينيّة، مُبيِّناً أنّهم اطّلعوا على بُنُود الاتفاقية البارزة ولأوّل مرّة خلال اللقاء الذي جَمعهم بوزير النقل والوفد المُرافق له ببورتسودان ، وَأَضَافَ: لا نستطيع اتّخاذ أيِّ قَرَارٍ في هذا الشّأن إلا بَعد مَعرفة رأي التّنظيم النِّقابي وقَواعِدَ العَاملين بالهيئة خلال اليومين المُقبلين.

وأَفَادَت تَحَرِيّات (التيار) أنّ الوزير أكّد وللمرة الثانية ألا تَشْرِيدَ ولا خَصخَصة للعَاملين، وطالب النقابة بالسفر إلى الخرطوم لمعرفة المزيد من التفاصيل.

من جانبٍ آخر، قال عضو تَجَمُّع العَاملين بالميناء الجنوبي عبود الشربيني لـ(التيار): لا مُساومة لإبقاء الشركة الفلبينية بالميناء الجنوبي والميدان بيننا، على حَدِّ تَعبِيرِهِ. = اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع قناة المدارية

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