شداد: جمال الوالي يستحق رئاسة الكاف

قال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم كمال شداد حسب صحيفة الصدى إن رئيس المريخ السابق جمال الوالي يستحق رئاسة “الكاف” لجهة أنه يتمتع بقبول واسع وشخصية رياضية مؤهلة للتقدم.

وأقر كمال شداد بأنه كان مصراً على أن يكون جمال الوالي نائباً له في الانتخابات التي جرت في عام 2013، كاشفاً عن أن خطوته جاءت لقناعة تامة منه للقدرات والإنجازات التي حققها الرجل خلال مسيرته الرياضية.

وكانت جلسة صلح جمعت رئيس الاتحاد السوداني كمال شداد ورئيس الأهلي الخرطوم محمود صالح برعاية رئيس المريخ السابق جمال الوالي “الثلاثاء” لإزالة ما علق بالنفوس بعد خلافات بين الطرفين امتدت فترة طويلة.

وقال شداد على هامش جلسة الصلح إن رئيس الاتحاد الأفريقي السابق عيسى حياتو كان كثيراً ما يردد عليه بأنه يعرف بالسودان محمد وردي وجمال الوالي وأنه معجب بشخصيته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)