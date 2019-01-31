شاهد بالصورة.. نساء كسلا يستقبلن الرئيس البشير “عريساً” ويصبغن بالحنة على كفوفهن (تقعد بس)

استقبلت ولاية كسلا شرقي السودان اليوم الخميس المشير عمر حسن أحمد البشير, رئيس الجمهورية, الذي زار ولاية كسلا وذلك مخاطباً لقاء جماهيري باستاد البشير الأولمبي.

وبحسب موقع النيلين فقد وجد فخامة الرئيس استقبال حاشد من أهالي كسلا, وقد أظهرت بعض الصور نساء كسلا وهن يستقبلن البشير بصبغ كفوفهن بعبارة (تقعد بس).

وكان والي ولاية كسلا آدم جماع قد قال خلال كلمته (بالأمس كانت “حنة ” الرئيس في كسلا ، وكل إمرأة كتبت بالحناء “تقعد بس”).

وقد أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، خلال كلمته إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها.

وقال البشير في كلمة نقلها التلفزيون من ولاية كسلا “أعلن من هنا من كسلا فتح الحدود مع إريتريا، لأنهم إخواننا وأهلنا. السياسة لن تفرقنا”.

وأضاف الرئيس السوداني “قد تفرقنا السياسة ولكن الذي يجمعنا أكبر من الذي يفرقنا، لأن ما بيننا علاقة تاريخ وجغرافيا وعلاقة دم”.

واشار إلى أن السودان في طريقه لعبور الأزمة الإقتصادية واضح أن تغيير الحكومة في السودان لن يتم عبر الفيسبوك والواتسب بل يتم عبر الشعب السوداني وعن طريق صناديق الإقتراع .

ويشير إلى أن الرئيس البشير,يواجه هذه الأيام احتجاجات شعبية في بلاده، انتقلت من المطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى الدعوة لتنحي الرئيس السواداني عن السلطة. وفي آخر محاولة له لحل الأزمة، أعلنت الخرطوم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)