فجر عادل عمروش المدير الفني لمولوديه الجزائر أزمة مع جماهير ناديه حسب صحيفة الصدى أمس الأربعاء، ووقع عادل عمروش في زلة لسان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل لقاء المريخ اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي كأس زايد حيث قال إن الجمهور الحقيقي في التشجيع هو جمهور اتحاد العاصمة، قبل أن يتدارك قائلاً: بدون جماهيرنا لا نساوي شيئاً وأطلب الهداية للناس الذين يثيرون البلبلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب المولودية يقع في خطأ يثير غضب جماهير فريقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.