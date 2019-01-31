مدرب الهلال يفحص قوة محاربي القنافد

حصل المدير الفني التونسي إراد الزعفوري حسب صحيفة قوون على عدد من تسجيلات الفيديو الخاصة بفريق الأشانتي وقام بمشاهدتها ومراجعتها برفقة أعضاء جهازه المعاون، للوقوف على مستوى المنافس، وتحديد نقاط القوة والضعف لديه، ومن بينها مباراتيه أمام القطن الكاميروني في ملحق الكونفدرالية، بجانب التقرير الفني الذي أعده المحلل الوطني أيمن يماني.

من ناحيتها أبدت وسائل إعلام غانية اهتمامها بالتصريحات الصحافية التي أطلقها الزعفوري بعد فوز فريقه على الأهلي شندي الاثنين الماضي بهدف المهاجم الكونغولي إدريسا مبومبو في الجولة التاسعة لدوري سوداني الممتاز، وقالت إن المدرب التونسي أكد على جاهزية فريقه لهزيمة ممثل غانا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)