ارتفاع أسعار الفاكهة وتوفر الخضروات

كشف تجار بسوق بحري عن حالة من الوفرة يشهدها سوق الخضروات بسبب الوارد من الولايات، وقال التاجر الحر عبد الرحمن إن جوال البطاطس بلغ 600 جنيه وكرتونة البطاطس بـ500 جنيه والكيلو منها 25 جنيها. أما كرتونة الطماطم بسعر 300 جنيه والصفيحة بـ200.

وأشار إلى أن هناك انخفاض في أسعار الطماطم والبصل الذي انخفض الجوال من 2500 جنيه إلى 1200 جنيه بسبب الوارد من شندي وسنار وتوفره في السوق. أما جوال العجور، فقد انخفض سعره من 500 إلى 350 جنيهاً، فيما بلغ جوال التبش 250 جنيهاً وجوال البامبي ما بين 350 -400 جنيه بعد أن كان في الفترة الماضية مابين 700 -800 جنيه.

وفي جانب الفواكه، فقد كشفت الجولة عن ارتفاع ملحوظ في أسعار بعضها رغما عن توفر كميات كبيرة منها، والتي أرجعها بعض التجار إلى الجشع والمضاربات بينهم.

وبحسب صحيفة الانتباهة اكد الحر أن دستة القريب فروت بلغ سعرها 150 جنيهاً ودستة البرتقال ما بين 60 – 70 جنيهاً وكيلو الموز مابين 15 -20 جنيهاً. أما كيلو الجوافة فسعره 40 جنيهاً فيما دستة المانجو ما بين 80 – 100 جنيه والكرتونة ما بين 400 -500 جنيه. ولفت الى ان وارد المانجو ياتي من جنوب كردفان منطقة ابوجبيهة أما لوري البطيخ مابين 3500 – 4000الف جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)