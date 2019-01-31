بالصورة.. بعد ظهوره في صاج “العواسة” فتاة تسخر من الناشط البارز ذو النون (بتعرف تعوس؟ عاوزة طلبية) وأخرى ترد عليها: (أريتك ولدي وأعقر بعدك)

تكفل أصدقاء الناشط السوداني البارز عثمان ذو النون, بالدفاع عنه ضد فتاة حاولت استفزازه على خافية ظهوره في صورة قديمة أعيد نشرها حديثاً, تظهره وهو يساعد والدتها في “عواسة” أو صنع المشروب الرمضاني الأول في السودان “الأبري”.

وقد نشر صورة الناشط البارز قبل نحو أربع سنين وقد أوضح ذو النون الحقائق الكاملة حول الصورة والتي آثارت ضجة واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت.

عثمان ذو النون من جانبه أكد أنه يفتخر بكونه يساعد أسرته في أعمال المنزل, وهدد مروجي الأخبار الكاذبة بحذفهم من صفحته التي تحظي بتفاعل كبير.

حيث قال: الصورة دي بقت لي فاتحة خير ووقفة مع النفس وكنت حالف ما اكتب عنها الا تلف وتجيني في الواتساب عشان اثبت حاجه لي نفسي قبل ما اثبت اي حاجه لي أي زول والحمد لله ثبتت .

قبل ما اتكلم عن الصورة دي بي نهاية الأسبوع ده صفحتي حتتقلص من 5000 صديق لي 1000 صديق قابله للتقليص وبعلن تماااما اني فشلت في خلق تاثير ايجابي في اقرب الناس لي.. وما ح استسلم وحاواصل محاولات تغيير وتاثير .. بس عبر ومع اصدقاء جدد.

بعد إعادة نشر الصورة التي جاءت متزامنة مع قيادة عثمان ذو النون, للناشطين الذين يتحدثون باسم الثورة ويطالبون بإسقاط النظام عبر بث “لايف” على فيسبوك, ظهرت فتاة حاولت استفزازه بتعليق قالت فيه: (بتعرف تعوس؟ عاوزة طلبية).

وبحسب موقع النيلين فلم يمضي على تعليق الفتاة أكثر من ساعة ليرد عليها أصدقاء ذو النون بتعليقات حملت “ردم” قاس، ومن أبرز الردود على تعليق الفتاة, رد من فتاة أخرى قالت: (أريتك ولدي وأعقر بعدك) في إشارة لإعجابها الكبير بالناشط البارز عثمان ذو النون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)