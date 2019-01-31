ضباط بالأمن يقيدون بلاغات ضد صفحات إسفرية

تقدمت مجموعة من ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة امن الدولة ضد منتهكي خصوصياتهم وصفحات إسفرية. ووفقاً للعريضة فإن الضباط يرون أن مجموعة من الأشخاص المتورطين وجهوا اليهم إساءة وتعليقات صادمة على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة. وحسبما نقلت مصادر مطلعة فإن نيابة أمن الدولة قيدت بلاغات وباشرت تحرياتها حول صفحات على فيسبوك وعدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وستتم ملاحقتهم بالداخل والخارج. وكان مجموعة من ضباط جهاز الأمن قد تم نشر صور لهم على صفحات الفيسبوك والإساءة اليهم، وتم وصف منازلهم وكتابة أرقام هواتفهم، بجانب الأدلاء بمعلومات كاذبة عنهم، إضافة إلى تلقيهم تهديدات وأساءت بالغة طالت اسرهم واشانت سمعة عدد منهم، ويذكر أن عددا من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحسب صحيفة الانتباهة قد نشروا العديد من الصور لضباط ونسبوا اليهم أفعالاً ومعلومات غير صحيحة، حسبما حوت عريضة البلاغ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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