المريخ في مهمة صعبة أمام مولودية الجزائر

يسعى حامل لواء الكرة السودانية في البطولة العربية، المريخ للتغلب على الظروف الفنية الصعبة التي يعاني منها، وتحقيق نتيجة إيجابية، عندما ينازل مولودية العاصمة الجزائري، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العربية.

وكتب على المريخ الدخول لمعركة اليوم بتشكيلة تنقص عدداً من العناصر الأساسية والمهمة لأسباب مختلفة، حيث يغيب المهاجم الأول للفريق بكري عبد القادر “المدينة” بسبب عدم لاكتمال شفائه من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، كما لن يتواجد المهاجم الآخر سيف تيري لذات السبب، ويعاني تيري من إصابة في الكاحل، وكذلك يغيب متوسط الميدان النيجري مجيد سومانا المتواجد في بلاده، بع أن منعته إدارة ناديه السابق الجيش من السفر للسودان بسبب خلافات مالية مع إدارة نادي المريخ.

ورغم هذه الغيابات المؤثرة على مستوى خطي الوسط والهجوم، أكد المدير الفني للمريخ يامن الزلفاني قدرة فريقه تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم، تسهل من مهمته في لقاء العودة الذي سيجري بمعقل المريخ بأمدرمان يوم 16 فبراير القادم.

ويؤمن المدرب التونسي بالإمكانيات التي تمتلكها العناصر المتوفرة أمامه في الوقت الراهن، وأكد أنها لاتقل قيمة فنية عن اللاعبين الغائبين.

طريق المريخ لهذه المرحلة لم يكن مفروشاً بالورود، وتأهل بصعوبة على حساب نادي اتحاد العاصمة الجزائري بالفوز ذهابا “4/1” والخسارة إياباً “2/صفر”.

وبالمقابل سيقاتل نادي مولودية العاصمة الجزائري من أجل تحقيق نتيجة مريحة تعينه في مباراة العودة بأمدرمان والتي يسعلون بأنها ستكون صعبية للغاية، خاصة وأن المريخ سيكون مدعوماً بمشجعين لايقلون عن 50 ألف تعودوا ملأ المدرجات في المباريات أمام الأندية الكبيرة.

ولا يختلف وضع المولودية كثيراً عن المريخ، فيما يتعلق بالتكوين الفني للتشكيلة الأساسية، حيث يفقد مدرب المولودية عادل عمروش لاعبه المميز شريف الوزاني بسبب إيقافه بعد أن أثبتت الفحوصات التي أجريت له تناوله لمادة الكوكايين المنشطة والممنوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعتبر الوزاني من أميز لاعبي المولودية، وتلقت جماهير الفريق نبأ إيقافه بصدمة كبيرة وخلف الأمر حزناً عميقاً، خاصة وأن المولودية يفقده في مباراة مهمة أمام المريخ اليوم.

بلغ المولودية دور الثمانية لهذه البطولة بعد تفوقه على النصر السعودي بالفوز عليه ذهاباً “1/صفر” والتفوق إياباً “2/1”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)