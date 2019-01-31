إعلامية مشهورة تطالب بإغلاق القنوات الولائية لأنها تساعد في نشر العنصرية

انتقدت مذيعة قناة النيل الأزرق “الهام العبيد” القنوات الولائية وقالت إنها تساعد في نشر العنصرية والجهوية .
وفي ردها على سؤال عن أول القرارات التي سوف تتخذها حال تم تعيينها وزير للإعلام قطعت “الهام” بقولها إن أول قرار هو إغلاق جميع القنوات الولائية لأنها ساعدت في نشر العنصرية والجهوية بصورة غير مباشرة .
وأضافت: لو كنت وزيرة لجمعت المبالغ الباهظة التي تصرف على تلك القنوات ووزعتها على تطوير وتدريب الصحفيين و المذيعيين وإنشاء استوديوهات كبيرة ومهيئة في العاصمة الخرطوم، كذلك سأعمل على تشغيل أصحاب البشرة الداكنة لكي نعكس التنوع السوداني .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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