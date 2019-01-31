آبل تعتزم إطلاق تحديثات جديدة على أجهزة آيباد ونظام iOS 13

تعتزم أبل إطلاق تحديثات جديدة لأنظمة تشغيل iOS 13 بجانب تغييرات أخرى على مجموعة آيباد ونظام CarPlay.

ويقول موقع Bloomberg الشهير، أن نسخة iOS 13 ستجلب الوضع الليلي الكامل والذي طرحته آبل العام الماضي على نظام تشغيلها الأخر ماك موهافي وهو ما سيحسن العمل على نظام CarPlay والرؤية الليلة بشكل عام، كما أنها ستقوم بتغيرات على النظام لم تقم بها منذ سبع سنوات بالحديث عن حجمها حسبما أكد موقع MacRumors، لكن علينا الصبر لمعرفة المزيد عن تلك التغيرات.

من جانبه فإن آبل تخطط لإضافة كاميرا 3D إلى هواتفها القادمة في 2020، فيما ستحمل هواتف نهاية العام كاميرات بثلاثة عدسات كتحديث للهواتف الحالية. وستقوم الشركة أيضًا بتحديث نسخ آيباد وإضافة بعض المزايا الكبيرة على غرار ما فعلته العام الماضي.

بما أن التقارير بدأت بالظهور للحديث عما سيصلنا في نظام iOS 13، فإن المزيد منها سيصلنا خلال الوقت القادم للكشف عن مزايا أكثر قبل الإعلان الرسمي.