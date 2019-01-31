كبر يشهد صلح الشويحات والحسانية بالسبت

يشهد دكتور عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس الجمهورية بعد غد السبت بمنطقة الهلبة بمحلية الدويم بالنيل الابيض مؤتمر الصلح بين قبيلتي الشويحات والحسانية. وقال دكتور أبو القاسم الامين بركة والي النيل الابيض إن نائب رئيس الجمهورية سيحضر مؤتمر الصلح بين قبيلتي الشويحات والحسانية بمنطقة الهلبة، مشيرا إلى الأحداث التي وقعت بين القبيلتين وتم الحكم فيها على ١٠ أشخاص بالإعدام، مبينا أن الصلح سيعمل على إزالة الاحتقانات والغبن بين الطرفين ويعزز تماسك ووحدة النسيج الاجتماعي. وفي ذات السياق أعلن الأستاذ الجيلي علي العبيد معتمد محلية الدويم اكتمال كافة الترتيبات لاستقبال نائب رئيس الجمهورية والوفد المرافق له لحضور التوقيع على الصلح والعفو العام بين القبيلتين.

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