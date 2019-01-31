ماذا قال عنها "البشير"؟.. شرارة غضب جديدة بالسودان (تقرير)

شهدت عدد من المناطق في السودان إندلاع تظاهرات ضد حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، لتكون بمثابة شراراة جديدة تطالب بالتغيير، آمالين في استجابة النظام السوداني لهم.

يذكر أن السودان يشهد احتجاجات شعبية منذ أكثر من شهر، اقتصرت مطالب المحتجين فيها على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، لكنها تحولت إلى مطالبة برحيل السلطة.

ويخرج طلاب ونشطاء وغيرهم في احتجاجات شبه يومية في مختلف أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول، مطالبين بنهاية للمصاعب الاقتصادية في أطول تحد لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

وفي الساعات الأخيرة، خرج المئات من المواطنيين في عدد من القرى ريفي ولاية الجزيرة وسط السودان، اليوم الخميس في تظاهرات تطالب تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانين والقوى المعارضة، كما خرج أهالي منطقة كريمة وحجر العسل، في ولايات شمال السودان.

وهتف المحتجون بشعارات مناهضة للحكومة، كما هتفوا بعدة هتافات تطالب برحيل الرئيس عمر البشير.

كما خرج المئات من مواطني ضاحية شمبات بالعاصمة الخرطوم في موكب الزحف الكبير اليوم الخميس، استجابة لدعوة تجمع المهنيين والقوى المعارضة.

وتجددت مرة أخرى الدعوات، في وقت سابق، من قبل تجمع المهنيين السودانيين للمشاركة في مظاهرات باسم الزحف الاكبر من اكثر من نقطة في الخرطوم علاوة على بقية مدن السودان.

كما تجددت المواكب في بعض مناطق الخرطوم كشمبات و جبره وولايات كالجزيرة بالشبيراب الخوالدة ، وإن كانت قد تراجعت حدة التظاهرات نسبيا بداية هذا الاسبوع.

وفيما تتعالى أصوات الشباب غضبا من سياسات الحكومة وتزداد حدة مواقفهم المطالبة بالتغيير، طرح رئيس الوزراء معتز موسى مبادرة جديدة في محاولة للتهدئة إذ وجه بالانتشار في أوساط الشباب والعمل الجاد على معالجة قضاياهم.

وتعليقًا على تلك التظاهرات، تحدث الرئيس السوداني، اليوم، في أحد خطاباته الجماهيرية، عن الاحتجاجات المستمرة في بلاده منذ الشهر الماضي.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير، إن "إسقاط النظام وتغيير الحكومة والرئيس لن يتم بالواتسآب والفيسبوك وإنما عبر صندوق الاقتراع في الانتخابات 2020"، وأكد البشير أن "من يحكم السودان هو قرار الشعب السوداني".

وتابع البشير مخطابا أهالي ولاية كسلا: "أنتم أصحاب الوجوه السمر والغبش من يحدد الرئيس ونواب البرلمان والذي يحكم السودان".

وقال الرئيس إن جماهير كسلا وفية: "حقيقة الواحد سعيد يكون معاكم وبينكم، ودائما عندما نأتى إلى كسلا نكون سعيدين وفرحانين ومبسوطين"، وأضاف أن "كسلا أفشلت كل المؤامرات".