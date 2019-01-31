المعركة تشتعل بين "فيسبوك وجوجل" وبين "آبل"

حذفت آبل بالأمس تطبيق فيسبوك وإيقاف رخصة الشركة على متجرها بسبب مخالفة سياسة المتجر بانتهاك بيانات المستخدمين، مما دفع جوجل لأخذ إجراء صارم ضد تطبيق iOS، وإيقافه قبل أن تقوم أبل بذلك.

وجاء هذا بعد المشكلة التي تعرضت لها فيسبوك بالأمس جراء ظهور تقرير يتحدث حول دفعها 20$ للأشخاص من عمر 13 سنة وحتى 35 سنة من أجل تثبيت تطبيق يقوم بقياس نشاطاتهم على الهواتف، وقامت جوجل بإيقاف تطبيق لها يقوم بنفس الأفعال على هواتف آيفون.

وتمتلك صاحبة نظام أندرويد تطبيق يدعى Screenwise Meter لمستخدمي iOS وتقوم بمنح المستخدمين بطاقات هدايا لخدماتها مقابل تحميل التطبيق الذي يسمح بقياس نشاطاتهم على الهواتف مما يعني الاستفادة منها في أشياء أخرى.

وقال متحدث باسم قوقل لموقع The Verge أن التطبيق لم يكن يجب أن يتم تدشينه تحت برنامج الشركات لتطوير التطبيقات على المتجر، وصرح: “هذا خطأ ونحن نعتذر عن ذكل.”

وتستخدم جوجل وفيسبوك كل الطرق لجمع البيانات لأنها الحل الأمثل لتقديم نوعية مميزة من الإعلانات وتطوير التطبيقات، وتعتبر آبل مساهمة ولو بطريقة غير مباشرة في جمع البيانات كونها سمحت لهذه التطبيقات بالعمل على نظامها من الأساس.

المشكلة الكبرى باتت بأن المستخدم أصبح لا يجد طريقة أمنة لاستخدام التقنية وأنظمة التشغيل الذكية، لأنه في كل مرة يجد نفسه معرضًا لتسريب بياناته أو انتهاكها واستخدامها في أعمال بدون علمه.