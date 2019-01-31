تعرف علي مبادرة "مجلس الدعوة" للحوار مع الشباب

نظم المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالخرطوم لقاءا تفاكريا حول قضايا الشباب برعاية د. جابر إدريس عويشه، رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد، بحضور وزير الثقافة والإعلام والسياحة بالولاية الهادى حسن، والمهتمين من العلماء وأساتذة الجامعات والمفكرين والمختصين فى قضايا الشباب.

وأكد عويشه أن اللقاء جاء ضمن مبادرات المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالولاية للحوار حول قضايا المجتمع المختلفه، مشيرا إلى أهمية الوقوف على مجمل قضايا الشباب والعمل على تكامل الجهود والتنسيق بين المستويات الاتحادية والولائية.

وأفاد أن الشباب هم أمل ومستقبل الأمة السودانية ويحتاجون إلى تنسيق جهود المنظمات والمؤسسات العامله في قضايا الشباب.



وأكد عويشه على ضرورة توسيع المقترحات وتبنى مشروع الدراسة العلمية لقضايا الشباب للوصول لنتائج علمية مشيرا إلى تجارب ناجحة قام بانفاذها المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالولاية.

وأمن المشاركون فى اللقاء التفاكرى لقضايا الشباب على ضرورة إدارة حوار بناء وعلمى مع الشباب فى الأحياء والمناطق السكنية وفق رؤية متكاملة لقضاياهم.

وأكدت التوصيات على أهمية الاستفادة من قدرات وإمكانيات الشباب فى المجالات المختلفة واعداد دراسات واقعية لقضايا ومشكلات الشباب والاستفادة من تجارب وخبرات المراكز البحثية والمنظمات الخيرية والتجارب العالمية فى مجال التحصين الفكرى والعمل الطوعى والانسانى.