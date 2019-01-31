"الوطني" ظروف البلاد لن تثنينا عن معاش الناس

قال رئيس رئيس المؤتمر الوطني بالانابة في شمال دارفور، ابوبكر هرون سليمان، ان ماتمر به البلاد لاتثني حزبه في السعي للاهتمام بمعاش الناس، واكد انحياز حزبه لقضايا الوطن واستعداده التام لكافة الاستحقاقات الدستورية.

وناشد سليمان لدي ترأسه الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي، ناشد عضويته بعدم الانجرار وراء الاستفزازات والحفاظ علي الانجازات والمكاسب.

وجدد الحرص علي أمن وسلامة المواطنيين والممتلكات ونبذ التخريب، وقال ان الخروج من الازمة الاقتصادية تكون بمشاركة وتكاتف اهل السودان.

وأعلن سليمان عن اكتمال بناءات شعب الاساس بالولاية والبالغة 1777 شعبة، مشيرآ للانطلاقة القوية لمؤتمرات المناطق والتي بدأت الاسبوع الماضي.

وطالب اعضاء المكتب التنفيذي واعضاء اللجنة الفنية التي اشرفت علي البناءات القاعدية بالمحليات بالتباهي والتفرد بما حققه الحزب والحكومة من انجازات استراتيجية تنموية وخدمية لاسيما في بسط الامن والاستقرار.