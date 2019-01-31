حيا مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد احمد مواطنو ولاية كسلا لالتفافهم خلف رئيس الجمهورية عمر البشير، ودعمهم لجهوده لمعالجة أمهات القضايا الوطنية عبر الحوار. وقال لدى مخاطبته الخميس اللقاء الجماهيري الحاشد باستاد مدينة كسلا على شرف زيارة رئيس الجمهورية للولاية، أن إعلان رئيس الجمهورية وقف إطلاق النار بكادوقلى يؤكد ايمان ورغبة الحكومة لتحقيق السلام. ودعا إلى تماسك ووحدة الشعب السودانى لتجاوز التحديات الاقتصادية ولتحقيق الأمن والسلام عبر الحوار من خلال التوافق والتراضي الوطني وبناء الثقة بين مختلف المكونات الاجتماعية. الى ذلك أشاد والى كسلا آدم جماع بتكاتف ووحدة مواطني الولاية وتمسكهم ببرامج وخطط الحكومة، وقال ان احتشاد مواطني الولاية وفعالياتها المختلفة لاستقبال رئيس الجمهورية يجسد تمسكهم به ودعمهم له لانه اوفى ببرنامجه الانتخابى الذى الذي اسهم بصورة فاعلة في تعزيز النسيج الاجتماعي ولاهتمامه بمعاش الناس. أكد جماع التزام ولايته بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتوفير السلع الضرورية والخدمات لكل محليات الولاية ومواطنيها.

أكد جماع التزام ولايته بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتوفير السلع الضرورية والخدمات لكل محليات الولاية ومواطنيها.

كانت هذه تفاصيل خبر مُساعد الرئيس يمتدح دعم أهل كسلا للرئيس البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.