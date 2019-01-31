إسبانيا: مادورو تسبب في مغادرة مواطنيه لفنزويلا

انتقد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسبب الأزمة الداخلية التي تؤدي لهجرة مواطنيه، وقال إنه "لا يوجد حاكم يحظى بالشرعية إذا أجبر مواطنيه على الرحيل".

وقال: "لا يملك أي حاكم الشرعية إذا اضطر مواطنوه إلى الرحيل" ، وأضاف "الهجرة القسرية والنزوح من الأمور غير المقبولة وغير المستدامة".

وأبدى أسفه لوجود أحزاب في إسبانيا "تحن إلى عهد الديكتاتور الراحل فرانسيسكو فرانكو" وتراهن على استقطاع حقوق المرأة، أو غلق إسبانيا أمام طالبي اللجوء أو الساعين للحصول على حياة أفضل.