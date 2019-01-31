مواكب حاشدة في قرى الريف السوداني

خرج المئات من المواطنيين في عدد من القرى ريفي ولاية الجزيرة وسط السودان، اليوم (الخميس) في تظاهرات تطالب تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانين والقوى المعارضة.

ورصد السودان ٣٦٥ تظاهرات في كل من فداسي، العقدة، الشبيراب، العزازة، أم طلحة، بيكة.

كما خرج أهالي منطقة كريمة وحجر العسل، في ولايات شمال السودان.

وهتف المحتجون بشعارات مناوئة للحكومة، وتطالب برحيل الرئيس عمر البشير.

ويشهد السودان تظاهرات حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.