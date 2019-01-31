مفاجأة بشأن الاتفاقيات بين السودان وتشاد

وأكد كبر لدى لقائه الجالية السودانية بتشاد، أزلية ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد، وحرص البلدين على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.
وشدد على استعداد السودان لإحكام التنسيق والتعاون مع تشاد، بما يدفع بالعلاقات إلى الأمام ويحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين. وأثنى على تجربة القوات السودانية التشادية على الحدود، والتي أصبحت نموذجاً تحتذي به دول الجوار والإقليم، ودورها في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
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