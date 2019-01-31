خاص .. تفاصيل رسالة والدة "الشهيد محجوب" لـ(البشير وعلي عثمان)

وافادت (وداد عثمان)، في رسالة تحصلت عليها "اخبار الخليج 365 365"، وجهت فيها رسائل الي الرئيس عمر البشير ونائب الرئيس الاسبق علي عثمان، بجانب مدير جامعة الرازي احمد رزق.وقالت" محجوب دافع قروش يا احمد رزق لية سلمتو لي كلاب الامن السعرانة؟ ذنبو شنو ياعلي عثمان؟ ولدي مسالم مااظن بعرفك ولا سمع بي كتايب الظل حقتك!!!!!! طالب طب يتمنى يتخرج طبيب اطفال قال يشغل عيادتو الصباح مجان للمحتاجين وبالليل بي رسوم للقادرين ياعمر البشير".
"اخبار الخليج 365 365" تنشر ادناه نص رسالة والدة الشهيد محجوب التاج.
رسالة من والدة الشهيد محجوب التاج
ربنا يرحمك محجوب الي جنات الخلد ايها الملاك الطاهر الصادق الشجاع والى الجحيم القتلة المجرمين عشت راجل شجاع صادق محبوب ومت راجل تدافع عن اخواتك.
القتلة المجرمين لو عرفوك وشافو ابتسامتك وخفة دمك وانك عايز تسعد كل الحواليك ماكان مدو ايدهم عليك نقي صادق غدروا بيك... وانت تقول لي داخل الحرم الجامعي مابسالونا ! وانت ماعارف انهم استباحوا كل الحرمات يامحجوب انا اول مرة انزل بوست تصدق كان نعيك اي زول كان عندو يد في قتلك الويل لهم من دعواتي انو ربنا ياخذهم اخذ منتقم جبار انت مابتعرف تجار الدين اكيد انت بتعرف اهلك البسطاء اصحابك الحلوين قايلنك بتهدد عرشهم في شنو ماشي جامعتك مع اصحابك وبعدو يمكن شارع المشتل للمطعم وتصور لينا ونساتك واكلتو شنو مابتعرف الغدر يامحجوب ولا بتعرف الكيزان قلت لي عندنا وقفة احتجاجية يأجلوا ليكم الامتحان طردوكم وقفلوا الباب ............
محجوب دافع قروش يا احمد رزق لية سلمتو لي كلاب الامن السعرانة؟ ذنبو شنو ياعلي عثمان؟ ولدي مسالم مااظن بعرفك ولا سمع بي كتايب الظل حقتك!!!!!! طالب طب يتمنى يتخرج طبيب اطفال قال يشغل عيادتو الصباح مجان للمحتاجين وبالليل بي رسوم للقادرين ياعمر البشير!!! محجوب ماحصل طلع في مظاهرة ولا عميل ولامندس ولا اظن يوم سمع ولا حضر ليك خطاب زول من نوع خاص يعرفو اهلو واصحابو وجيرانو لو جيت سالتهم من محجوب وعرفت عنو مابتنوم الليل!!!!.اسال الله يامحجوب روحك الطاهرة دي تكون سبب في تعرية الكيزان وفضحهم الويل ليكم من دعواتي انا رافعة كفي الليل والنهار عليكم ميتة زي ميتة القذافي وربنا سامع دعواتي وعارف بي الظلم بدعو ليك ربنا يرحمك ويتولاك وفي الجنة موعدنا ودعواتي ربنا ينتقم من الكلاب الضربوك وكتلوك وحرقو قلبي عليك
حسبي الله ونعم الوكيل .✒ وداد عثمان
والدة الشهيد محجوب التاج
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