تحالف قوى 2020: نرفض شعار “تسقط بس” بدون بديل موضوعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد تحالف قوى 2020 أن مخرجات الحوار الوطني تعتبر أفضل بديل آمن لواقع البلاد المأزوم، وقطع بأنها تمثل الدواء الناجع للاضطراب والأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن. وأعلن رفضه شعار “تسقط بس” بدون أن يكون هنالك بديل موضوعي.

وأعلن النائب الأول لرئيس التحالف المهندس الطيب مصطفى في مؤتمر صحفي بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات أمس، رفض التحالف القاطع لما وصفها بالمبادرات الإقصائية التي تقدمت بها بعض القوى السياسية، قال إنها حاولت السطو على الحراك الشعبي غير المسيّس بما يرسخ للانقسام ويعمق الخلاف بين المكونات الوطنية، وحذر مصطفى من أن الانقسام سيؤدي إلى التنازع والاحتراب وأشار إلى أن المحيط الإقليمي يشهد أمثلة مروعة في هذا الشأن.

ودعا مصطفى المؤتمر الوطني والأحزاب المُتحالفة معه في حكومة الوفاق الوطني بالتعجيل بتنفيذ ما تبقي من مخرجات الحوار، ودعا التحالف لعدم التوجه نحو تعديل الدستور بما يسمح لرئيس الجمهورية بالترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، أكد التحالف على الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء معتز موسى لفك الاختناقات وشح السيولة والغلاء في السلع الأساسية.

وطالب الطيب مصطفى، جميع القوى السياسية المنضوية في الحوار بالالتزام به، وأعلن رفضهم شعار “تسقط بس” بدون أن يكون هنالك بديل موضوعي، وحذر من مغبة إسقاط النظام، وبرر أن الأوضاع الداخلية والمجتمعية أكثر هشاشة من دول الربيع العربي التي شهدت فوضى مدمرة، مؤكداً أن مخرجات الحوار نصت على أن يبقى هذا النظام حتى قيام انتخابات 2020، ودعا التحالف السلطات للتعامل الرقيق مع المتظاهرين وإطلاق سراح من لم يُجرّمه القانون.

الصيحة