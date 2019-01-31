شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي “عاطف محمد عبد الله” أمس، (4) نظاميين عبر وحداتهم لإحضارهم للمثول لمحاكمتهم، يواجهون تهمة انتحال صفة قوات الدعم السريع، وقاموا بحلق رؤوس الشباب بالشارع العام، وحددت المحكمة جلسة في شهر فبراير، لسماع إفادات المتحري.

وتشير تفاصيل البلاغ إلى أن المتهمين يرتدون زياً نظامياً ويستقلون عربات الدفع الرباعي يتجولون بها في الأسواق ويقومون بحلق رؤوس المارة من الشباب الذين يحلقون حلاقة غريبة في مناطق متفرقة بالخرطوم، بالإضافة إلى السيدات اللائي يرتدين ملابس ضيقة، يقومون بضربهن، حيث نفى القائد الأعلى لقوات الدعم السريع “حميدتي دقلو” أن الذين قاموا بارتكاب الأحداث، ينتمون لقوات الدعم السريع.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان (4) متهمين بانتحال شخصية قائد الدعم السريع…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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