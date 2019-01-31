الرئيس السوداني يعلن إعادة فتح الحدود مع إرتيريا بعد عام من المقاطعة

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أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم إعادة فتح حدود بلاده الشمالية مع إرتيريا وذلك بعد مضي عام على إغلاقها.

حيث ذكرت وكالة الأنباء السوداني كلمة للبشير قال فيها: " نرسل تحية لدول الجوار وخاصة إريتريا، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ونعلن فتح الحدود مع إريتريا لأنهم أهلنا وإخواننا وحالنا وحالهم واحد, قد تفرقنا السياسة ولكن الذي يجمعنا أكبر من الذي يفرقنا، لأنها علاقة تاريخ وجغرافيا وعلاقة دم".

الجدير ذكره أن إغلاق المنافذ الحدودية بين السودان وإرتيريا والتي حدثت قبل عام، كانت بسبب وصول حشود عسكرية من إقليم دارفور على الحدود الإريترية.

وكانت دولة إريتريا قد اتهمت جارتيها السودان وإثيوبيا بالتخطيط لدعم المعارضة الإريترية بتمويل قطري، وفق بيان لوزارة الإعلام الإريترية. وأبدت وزارة الخارجية السودانية أسفها لاستمرار الحكومة الإريترية في إطلاق اتهامات لا أساس لها من الصحة، مشددة على إلتزام حكومة السودان التام بنهجها الثابت في تبني سياسة مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.