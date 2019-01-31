مفوضية الإستثمار في ولاية جونقلي تشكو من نهب أراضي المستثمرين

شكا رئيس مفوضية الإستثمار في ولاية جونقلي بجنوب السودان ، أشيك جون ، من إستيلاء ونهب الأراضي المخصصة للمستثمرين في مدينة بور.

وفي تصريح لراديو تمازج يوم الإثنين ، قال جون إن الأراضي المخصصة للمستثمرين في مدينة بور منذ عام 2008 تم نهبها والاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من قبل بعض السكان المحليين.

وكشف جون أنه تم الإستيلاء على (6) قطعة من أراضي المستثمرين في أحياء بلوك ( (M وبلوك (P)بشكل غير قانوني من قبل مجتمع أنيدي. وتابع "ستة أشخاص تقدموا بشكوى لمكتبنا عن نهب أراضيهم في بور وهذا أمر مؤسف أن يقوم السلاطين بتقسيم أراضي المستثمرين بهذه الطريقة لأن ذلك يعرقل التنمية في الولاية".

من جانبه أقر أنيانق كوريوم ، أحد زعماء مجتمع أنيدي ، بأنهم قاموا بتوزيع (235) قطعة أرض في المنطقة للسكان المحليين بموافقة حاكم الولاية. وأضاف "تلك الأراضي لا تتبع للمستثمرين".

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