خرج المئات من مواطني ضاحية شمبات بالعاصمة الخرطوم في موكب الزحف الكبير اليوم (الخميس) استجابة لدعوة تجمع المهنيين والقوى المعارضة. ورصد (السودان ٣٦٥) التظاهرة التي سيرها أهالي المنطقة في طريقها الى الشارع الرئيسي. وردد المحتجين هتافات تنادي باسقاط النظام. ويشهد السودان تظاهرات حاشدة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.

كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات في شمبات تطالب برحيل البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.