(100) ألف أسرة سودانية تُنهي اقامتها بالسعودية

علمت "اخبار الخليج 365 365"، بان نحو (100) ألف أسرة سودانية قد أنهت اقامتها في المملكة العربية السعودية ، وذلك إقرار الحكومة السعودية، زيادات جديدة على الرسوم التي فرضتها على الوافدين العام الماضي.

وأفادت مصادر " اخبار الخليج 365 365" بان العودةا لطوعية اصبح خياراً لالاف من الاسر السودانية والتي تواجه تعقيدات اقتصادية صعبة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة في السعودية جراء فرض رسوم على المغتربين بالمملكة.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد قال سابقاً أن فرض زيادة جديدة على رسوم الوافدين يتماشى مع سياسة المملكة على (سعودة) الوظائف.

ولم يحدد الوزير السعودي حجم الزيادات الجديدة، لكنه كشف عن ضغوطات تواجهها حكومته من القطاع الخاص بشأن هذه الزيادات.

وأضاف (القطاع الخاص السعودي يطالب بتأجيلها).