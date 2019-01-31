ماذا قال "البشير" عن دعوات التظاهر على السوشيال ميديا؟

وقال الرئيس السوداني عمر البشير، إن "إسقاط النظام وتغيير الحكومة والرئيس لن يتم بالواتسآب والفيسبوك وإنما عبر صندوق الاقتراع في الانتخابات 2020".
وأكد البشير أن "من يحكم السودان هو قرار الشعب السوداني".
وتابع البشير مخطابا أهالي ولاية كسلا: "أنتم أصحاب الوجوه السمر والغبش من يحدد الرئيس ونواب البرلمان والذي يحكم السودان".
وقال الرئيس إن جماهير كسلا وفية: "حقيقة الواحد سعيد يكون معاكم وبينكم، ودائما عندما نأتى إلى كسلا نكون سعيدين وفرحانين ومبسوطين".
وأضاف أن "كسلا أفشلت كل المؤامرات".
ويشهد السودان احتجاجات دامية منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
والتظاهرات التي تحولت بسرعة إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، أدت إلى مقتل 26 شخصا حتى الآن بحسب مسؤولين. وتقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى تجاوز الـ40.
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