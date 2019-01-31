انطلاق تظاهرات في "موكب الزحف الاكبر "بعدد من مناطق السودان

انطلقت، اليوم الخميس، #تظاهرات في "موكب الزحف الاكبر " في عدد من مناطق #السودان .

وتجددت مرة أخرى الدعوات، في وقت سابق، من قبل تجمع المهنيين السودانيين للمشاركة في مظاهرات باسم الزحف الاكبر من اكثر من نقطة في الخرطوم علاوة على بقية مدن السودان.

كما تجددت المواكب في بعض مناطق الخرطوم كشمبات و جبره وولايات كالجزيرة بالشبيراب الخوالدة ، وإن كانت قد تراجعت حدة التظاهرات نسبيا بداية هذا الاسبوع.

وفيما تتعالى أصوات الشباب غضبا من سياسات الحكومة وتزداد حدة مواقفهم المطالبة بالتغيير، طرح رئيس الوزراء معتز موسى مبادرة جديدة في محاولة للتهدئة إذ وجه بالانتشار في أوساط الشباب والعمل الجاد على معالجة قضاياهم.

وركز الرئيس السوداني عمر البشير وإن تحاشى خلال زيارته الأخيرة لمدينة كسلا الحديث عن التظاهرات، بل محذرا باستحالة اسقاط النظام بالفيسبوك والواتس.