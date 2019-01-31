بالصورة خروج مواطني قرية سودانية أغلب ابنائها بالحكومة

خرج مواطنو قرية حجر العسل بولاية نهر النيل في مظاهرات حاشدة نحو شارع التحدى الذي يربط شمال السودان بالوسط ، ويصف الكثيرون قرية حجر العسل بأنها قرية ” الكبك ” في دلالة على انها منحت القوات النظامية المختلفة ابناءها الذين يعملون بالوحدات المختلفة وفي جميع المناطق .

و تقع حجر العسل في أقصى جنوب ولاية نهر النيل على الضفة الشرقية لنهر النيل العظيم ,كانت محلية سابقا من الشلال السادس (السبلوقة)وحتى الملاحة شمالا ولكن أصبحت الآن وحدة إدارية تابعة لمحلية شندى وتلك المساحة الشاسعة لم تكن عائق للتواصل والمداومة على ثقافة واحدة بلى وفيها حوالى 90 الف نسمة كلهم يتمركزون على ضفة النهر حيث يسكنها قبائل الجعليون إذ يعتبرون سكان المنطقة الاصليون بجانب الشايقية والحسانية وعبدلاب الجزيرة مرنات العريقة وكلهم تمازجو نسبا وصهرا في المنطقة إلى يومنا هذا.

