بالصورة خروج مواطني قرية سودانية أغلب ابنائها بالحكومة

و تقع حجر العسل في أقصى جنوب ولاية نهر النيل على الضفة الشرقية لنهر النيل العظيم ,كانت محلية سابقا من الشلال السادس (السبلوقة)وحتى الملاحة شمالا ولكن أصبحت الآن وحدة إدارية تابعة لمحلية شندى وتلك المساحة الشاسعة لم تكن عائق للتواصل والمداومة على ثقافة واحدة بلى وفيها حوالى 90 الف نسمة كلهم يتمركزون على ضفة النهر حيث يسكنها قبائل الجعليون إذ يعتبرون سكان المنطقة الاصليون بجانب الشايقية والحسانية وعبدلاب الجزيرة مرنات العريقة وكلهم تمازجو نسبا وصهرا في المنطقة إلى يومنا هذا.
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