تركيا تؤكد الحرص على زيادة المنح الدراسية للسودان

أكد السفير التركي بالخرطوم، عرفان أوغلو، حرص بلاده على زيادة المنح التعليمية المقدمة للسودان، وزار الدبلوماسي التركي، مباني جامعة النيلين، وكان في استقباله مدير الجامعة الذي تناول معه كيفية تمتين العلاقات الأكاديمية.

وأعلن السفير التركي رغبة جامعة "يلدريم بيازيد" في التعاون مع جامعة النيلين في المجالات الأكاديمية والبحثية المختلفة، شاكراً حسن استقبال الجامعة للطلاب الأتراك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

من جانبه، أكد مدير جامعة النيلين استعداد الجامعة للتعاون مع الجامعات التركية في الأصعدة والمجالات كافة، بما يؤدي لتبادل الخبرات والفائدة العلمية للطلاب والباحثين في البلدين.