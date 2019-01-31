داعش يغتال مسؤولًا محليًا في الأنبار

أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية اليوم الخميس، عن مقتل مسؤول محلي على أيدي عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال المصدر لـRT إن "عناصر من "داعش" اغتالوا مهاوش كريم مختار منطقة النعيمي في قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار".
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