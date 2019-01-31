انطلاق موكب 31 يناير من ريفي المناقل

تصاعدت المظاهرات بشكل كبير واتسعت دائرتها في مدن السودان المختلفة، فتظاهر المئات في الجزيرة قرية ام طلحة بضواحي، ريفي المناقل ، حيث سير المواطنون مواكب هادرة جابت أحياء المدينة، وردد المتظاهرون شعارات ثورية على شاكلة (الشعب يريد إسقاط النظام ) واي كوز ندوسو دوس.

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.