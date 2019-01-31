تصاعدت المظاهرات بشكل كبير واتسعت دائرتها في مدن السودان المختلفة، فتظاهر المئات في الجزيرة قرية ام طلحة بضواحي، ريفي المناقل ، حيث سير المواطنون مواكب هادرة جابت أحياء المدينة، وردد المتظاهرون شعارات ثورية على شاكلة (الشعب يريد إسقاط النظام ) واي كوز ندوسو دوس.
وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق موكب 31 يناير من ريفي المناقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.