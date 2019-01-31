رئيس الوزراء يُدشن معرض ملكة كوش "اماني شاخيتو" بالخرطوم

افتتح رئيس الوزراء، معتز موسى، اليوم الخميس، في مقر رئاسة المجلس بالخرطوم، معرض ملكة كوش الكنداكة اماني شاخيتو، حيث ان المعرض عبارة النماذج طبق الأصل لكنوز الملكة أماني شاخيتو المعروضة حاليا في متحفي برلين وميونخ ولوحات لأهم المناطق التراثية في مروي.
وعلمت "اخبار الخليج 365 365"، ان المعرض يأتي برعاية شخصية من وزير الخارجية الدكتور، الدرديري محمد احمد.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بابكر الصديق محمد الأمين، أن المعرض جاء نتيجة لمجهودات مشتركة لسفارتي السودان بتايلاند والمانيا.وأشار الأمين الي مجهود ومساع السفيرة سناء حمد والسفير بدر الدين عبد الله في إعداد القطع المعروضة.
وعلمت "اخبار الخليج 365 365"، ان المعرض يأتي برعاية شخصية من وزير الخارجية الدكتور، الدرديري محمد احمد.
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