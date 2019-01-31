موجة حر تقطع الكهرباء عن أحياء سيدني الراقية

انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 45 ألف منزل في الضواحي الشرقية الراقية في سيدني، في وقت تشهد المدينة درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 40 درجة مئوية.
في حين تحدثت تقارير إعلامية عن محاصرة أشخاص في مصاعد وانقطاع الكهرباء عن أحد المستشفيات.
وتشهد أستراليا موجة حر طويلة استمرت لأسابيع، وفقا لما أفادت وكالة "رويترز".
وقالت شركة أوسغريد المسؤولة عن التوزيع الكهربائي إن طواقم الطوارئ تحقق في سبب انقطاع التيار، وهو أمر نادر في الضواحي الشرقية المطلة على الساحل.
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