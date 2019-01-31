رصد (3.4) مليار جنيه للعودة الطوعية بدارفور

كشفت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين عن خططها للعام الحالي تستهدف برامج توفير مطلوبات العودة الطوعية لـ700 ألف عائد، وذلك بتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والاستقرار في (430) منطقة، من خلال توفير المشروعات الخدمية والتنموية في دارفور.

وقال مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين الأمير تاج الدين إبراهيم الطاهر، إنه تم إعداد خطة المفوضية للعام 2019م وفقاً لموجهات وزارة المالية التي تستهدف البرامج والمشروعات ذات الأثر على حياة ومعاش الناس.

وقال إن الخطة تستهدف مشروعات الخدمات الأساسية من صحة، تعليم، مياه، مراكز الشرطة، بالإضافة إلى توفير مواد الإيواء والغذاء ووسائل سبل كسب العيش.

وأضاف "الخطة تضمنت توفير خدمات في مناطق إعادة التوطين والإدماج للراغبين وعدد من البرامج والأنشطة".

وقال تاج الدين إن تكلفة تنفيذ الخطة للعام 2019م بلغت (3.4) مليارات جنيه سوداني مساهمة من حكومة السودان، إضافة إلى مساهمة الشركاء الوطنيين والدوليين.