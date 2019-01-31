مسؤل ليبي: لن نسمح لمرتزقة حركات دارفور بالتواجد ببلادنا

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، أعضاء المجلس ووزير دفاع حكومة الوفاق ورئيس الأركان الرئاسي ورؤساء المناطق العسكرية بحماية المنطقة الجنوبية من الجماعات الإرهابية ومرتزقة الحركات.

وأوضح المشري ، أن الأخبار المتواترة من خلال تقارير الأجهزة الأمنية وتقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني بليبيا، تشير إلى وجود قوات من الحركات السودانية المعارضة وجماعات متطرفة بما يمس السيادة الوطنية ويسيء للعلاقات مع دول الجوار.

واستنكر المشري تواجد هذه الجماعات بالجنوب الليبي.



وأضاف بحسب "المركز السوداني للخدمات الصحفية "الجنوب غالٍ علينا ولا يمكن أن نفرط في ذرة رمال واحدة منه بأن يكون عليها جماعات إرهابية أو مرتزقة".