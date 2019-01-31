وأوضح المشري ، أن الأخبار المتواترة من خلال تقارير الأجهزة الأمنية وتقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني بليبيا، تشير إلى وجود قوات من الحركات السودانية المعارضة وجماعات متطرفة بما يمس السيادة الوطنية ويسيء للعلاقات مع دول الجوار.
واستنكر المشري تواجد هذه الجماعات بالجنوب الليبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤل ليبي: لن نسمح لمرتزقة حركات دارفور بالتواجد ببلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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