مفوض العودة الطوعية: خطة 2019 تستهدف توفير ظروف ملائمة لـ430 منطقة

أعلنت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين عن خططها لعام 2019 والتي تستهدف عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية في دارفور.

وقال مفوض العودة الطوعية واعادة التوطين، تاج الدين إبراهيم الطاهر، بأنه قد تم إعداد خطة المفوضية للعام 2019 وفقاً لموجهات وزارة المالية التي تستهدف البرامج والمشروعات ذات الإثر على حياة ومعاش الناس.

وبحسب الطاهر، فإن الخطة تستهدف برامج توفير مطلوبات العودة الطوعية لعدد (700000) عائد، وذلك بتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والاستقرار في (430) منطقة.

وأضاف بحسب سونا، أن الخطة تستهدف مشروعات الخدمات الأساسية من صحة، تعليم، مياه، مراكز الشرطة بالإضافة إلى توفير مواد الإيواء والغذاء و وسائل سبل كسب العيش.

وأشار إلى أن الخطة تضمنت توفير خدمات فى مناطق إعادة التوطين والإدماج للراغبين وعدد من البرامج والأنشطة.

ولفت الطاهر، إلى أن تكلفة تنفيذ الخطة للعام 2019، بلغت (3.4 ) مليار جنيه سوداني مساهمة من حكومة السودان، إضافة إلى مساهمة الشركاء الوطنيين والدوليين.