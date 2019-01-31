البشير يشيد بصمود أهل كسلا

أشاد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بأهل ولاية كسلا ووقفتهم الصلبة خلف برامج حكومة الوفاق الوطني مشيراً إلى صمود كسلا في وجه التمرد . وقال إن أهلها أفشلوا كل المؤامرات التي حاولت النيل من أمن واستقرار الولاية . وأشار الرئيس لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري باستاد البشير الأولمبي بمدينة كسلا الي صمود مواطني كسلا منوهاً الي مجاهداتهم من لدن الأمير عثمان دقنة والشيخ الحسن الميرغني أبوجلابية والشيخ بيتاي . وابان أن كسلا استطاعت أن تجمع كل أهل السودان بكل اطيافهم ومكوناتهم الإجتماعية المختلفة وتصهرهم في نسيج اجتماعي موحد شكل إنسان كسلا لافتا إلي مبادرة كسلا خلال عقد التسعينات في تسيير قطار الشرق لدعم المجاهدين . وقال رئيس الجمهورية ان البلاد تواجه مصاعب اقتصادية لأسباب داخلية وخارجية مؤكدا قدرة الدولة علي تجاوزها بفضل صبر ومصابرة أهل السودان.

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