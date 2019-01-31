المركزي يشدد علي ضبط إجراءات التصدير وضمان استرداد الحصائل

وأشار إلى استمرار المصارف في إكمال إجراءات التصدير بالنسبة للشخصيات الاعتبارية المسجلة (شركات، أسماء أعمال)، ووجه مديري عموم المصارف بمتابعة عملائها من المصدرين لضمان استرداد الحصيلة في الوقت المحدد حسب الضوابط .
من جهته، كشف وزير الصناعة والتجارة عن إحجام بعض قطاعات الحبوب الزيتية والماشية من البيع نتيجة للمضاربات التي تحدث فى السوق، مؤكداً أن المسجل التجاري قد سجل خلال الفترة الماضية (994) طلب تسجيل بغرض التصدير.ووعد بتفعيل مركز لتأهيل المصدرين لتعريفهم بإجراءات الصادر وربطهم بالمصارف التي يتعاملون معها، بالإضافة إلى تفعيل الربط الشبكي بين غرفة المصدرين وبنك السودان وهيئة الجمارك ووزارة التجارة والجهات ذات الصلة لمعرفة المطلوب من كل مؤسسة على حدة.
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