المركزي يشدد علي ضبط إجراءات التصدير وضمان استرداد الحصائل

أكد محافظ البنك المركزي، د. محمد خير الزبير، على ضرورة أهمية تعزيز إجراءات الصادر لضبط إجراءات التصدير ولضمان استرداد الحصائل. وأعلن المحافظ عن منع تداول مستندات الصادر باليد، والالتزام بنظام الصادر والوارد إلكترونياً. ووجه مديري عموم المصارف بمتابعة عملائها من المصدرين، لضمان استرداد الحصيلة في الوقت المحدد حسب الضوابط. والتقى الزبير بوزير الصناعة والتجارة د. موسى كرامة، وغرفة المصدرين باتحاد أصحاب العمل، وطالب بضرورة إرفاق إفادة من الجهة المصدرة توضح اعتمادها بواسطة الغرفة القومية للمصدرين.

وأشار إلى استمرار المصارف في إكمال إجراءات التصدير بالنسبة للشخصيات الاعتبارية المسجلة (شركات، أسماء أعمال)، ووجه مديري عموم المصارف بمتابعة عملائها من المصدرين لضمان استرداد الحصيلة في الوقت المحدد حسب الضوابط .

من جهته، كشف وزير الصناعة والتجارة عن إحجام بعض قطاعات الحبوب الزيتية والماشية من البيع نتيجة للمضاربات التي تحدث فى السوق، مؤكداً أن المسجل التجاري قد سجل خلال الفترة الماضية (994) طلب تسجيل بغرض التصدير.

ووعد بتفعيل مركز لتأهيل المصدرين لتعريفهم بإجراءات الصادر وربطهم بالمصارف التي يتعاملون معها، بالإضافة إلى تفعيل الربط الشبكي بين غرفة المصدرين وبنك السودان وهيئة الجمارك ووزارة التجارة والجهات ذات الصلة لمعرفة المطلوب من كل مؤسسة على حدة.