جنوب السودان يبدأ التطعيم ضد الإيبولا

بدأت وزارة الصحة في جنوب السودان تطعيم العاملين في القطاع الصحي والمعاونين، ضد فيروس الإيبولا بهدف منع إنتشار المرض، وذلك بدعم من شركاء الوزارة في مجال الصحة.

وانطلقت حملة التطعيم يوم الإثنين بمدينة يامبيو بولاية قبودويي الحدودية مع دولة كنغو الديمقراطية التي تشهد تفشي فيروس الإيبولا، وستشمل التطعيم، العاملين في مناطق طمبرا ونمولي العاصمة جوبا.

وقال الدكتور ماتسيدسو موتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة في إفريقيا ، إن المنظمة تتأهب لأي حالة طوارئ محتملة من إنتشار مرض الإيبولا في جمهورية كونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل من اجل منع انتشار المرض خارج الكونغو للإستجابة لحالة الطوارئ في أي بلد في الإقليم.

وأكد سيث بيركلي المدير التنفيذي لمنظمة "جافي" فعالية لقاح الإيبولا المستخدم حتى الآن وإنه يساعد في وقف الأوبئة، ويستخدم لمنع تفشي مرض الإيبولا على مستوى الإقليم، وذاد "تطعيم عمال الصحة والمتعاونين في مناطق الحدودية أمر مهم".

ويستخدم لقاح "أر، في، أس ، في – زيبوف" للوقاية من فيروس مرض الإيبولا وهو دواء غير مرخص حتى الآن ويتم إستخدامه تحت مسمى "الإستخدام الرحيم".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان أيضاً، أنها تلقت أكثر من ألف لقاح من لقاحات للوقاية ضد فيروس الإيبولا من شركة "ميرك" وان المنظمة قامت بنشر 30 كادر طبي في هذا المجال في جنوب السودان وتدريب 60 كادر محلي.

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