رئيس الجمهورية يحي دول الجوار ويعلن من كسلا فتح الحدود مع أريتريا

البشير : نعيش مصاعب لها أسبابها الداخلية والخارجية ونجتهد لتجاوزها. رئيس االجمهورية : الشباب رصيدنا وراسمالنا وسيفنا الذي نهز به. البشير : تغيير الحكومة والرئيس لا يتم عبر الواتساب والفيس بوك بل عبر صناديق الانتخابات. الرئيس لاهل كسلا عهدنا بكم ان نجتهد وان نكون عند حسن ظنكم . إحتشاد أهلنا بكسلا ووقفتهم معنا يضعنا أمام تحدى كبير بأن نكون عند حسن ظنهم وان نحقق رغباتهم وتطلعاتهم..

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