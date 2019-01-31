الأحزاب السياسية بولاية كسلا تعلن مساندتها للبشير

اعلنت الأحزاب والقوى السياسية بولاية كسلا وقوفها خلف برامج حكومة الوفاق الوطني ومساندتها لرئيس الجمهورية كمرشح لانتخابات 2020م .

وثمنت القوى السياسية بالولاية جهود حكومة كسلا بقيادة الوالي آدم جماع في استتباب الأوضاع بالولاية ومساعيها الجادة في توفير الخدمات للمواطنين وتحسين معاش الناس.

ورحب الامين العام لحزب مؤتمر البجا احمد اونور بزيارة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للولاية مبينا أنها تأتي في إطار تفاعل القيادة السياسية وإهتمامها بقضايا ومعاش الناس فضلا عن أنها تجيء والبلاد تعيش ظروفاً استثنائية،

وأشار اونور الي أن السودان يواجه تحديات كبيرة تتطلب وحدة الصف والكلمة لتفويت الفرصة علي المتربصين الذين يريدون النيل من أمن واستقرار السودان ،مؤكدا تمسك الأحزاب والقوى السياسية بالولاية بالوثيقة الوطنية التي أرتضاها كل أهل السودان وبالعمل الجاد لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني.

الي ذلك أكد مجذوب أبوموسي وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية والقيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل دعم حزبه لبرامج حكومة الوفاق ومساندته لبرامج إصلاح أجهزة الدولة داعياً الي ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات التي تحدق بالوطن مبيناً أن القوى السياسية بولاية كسلا تعمل في تناغم وانسجام من أجل إنفاذ توصيات ومقررات الحوار الوطني.

من جانبه رحب عبدالله آدم عباس رئيس حزب الأمة المتحد ووزير التربية والتوجيه بزيارة الرئيس لولاية كسلا وقال أنها تجيء في وقت والبلاد تستشرف مرحلة جديدة في إطار الاستعداد لانتخابات 2020م مؤكدا إلتزام حزبه بالمضي قدما في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتعاون مع الشركاء السياسيين بحكومة الوفاق الوطني بولاية كسلا.