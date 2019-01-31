البرازيل تتراجع عن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

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قالت مصادر عبرية اليوم الخميس، إن البرازيل عدلت عن نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، على الأقل في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن نائب الرئيس البرازيلي هميلتون مورو قال إن "البرازيل لا تفكر حالياً في نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس"، ويشغل حالياً هميلتون مورو منصب القائم بأعمال الرئيس البرازيلي الذي يُعالج في مستشفى.

وأضاف "هذا هو موقف الدولة البرازيلية، وهي لا تُفكر في أي تحريك لسفارتها في إسرائيل".