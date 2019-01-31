اخبار الخليج 365
قالت مصادر عبرية اليوم الخميس، إن البرازيل عدلت عن نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، على الأقل في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن نائب الرئيس البرازيلي هميلتون مورو قال إن "البرازيل لا تفكر حالياً في نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس"، ويشغل حالياً هميلتون مورو منصب القائم بأعمال الرئيس البرازيلي الذي يُعالج في مستشفى.
وأضاف "هذا هو موقف الدولة البرازيلية، وهي لا تُفكر في أي تحريك لسفارتها في إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تتراجع عن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.