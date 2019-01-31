نجم المولودية: المريخ منافس شرس يجب الحذر منه

أقر أسامة تبي مهاجم مولودية الجزائر بصعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام المريخ مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي كأس زايد. وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي للمباراة إنهم يمثلون الجزائر في البطولة العربية وعليهم تشريف الالوان الوطنية بتأهل مستحق. لكن اللاعب عاد وقال إن المباراة صعبة للغاية مبيناً أن تأهل المريخ على حساب اتحاد العاصمة يؤكد أنه فريق كبير ويجب الحذر منه , مشيرا في الوقت نفسه إلى أنهم كلاعبين يعرفون قيمة المباراة ويرغبون في التأهل لنصف النهائي وإهداء التأهل لجماهيره ولذلك عليهم حسم التأهل من مباراة الذهاب حتى يسهلوا من مهمتهم في لقاء الاياب بام درمان.

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