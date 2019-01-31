ثماني مباريات ضمن الجولة الرابعة لمجموعات التأهيلي

تُقام عصر اليوم ثماني مباريات ضمن الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بمسابقة الدوري التأهيلي.

في المجموعة الثانية تُقام مباراتان، بإستاد بربر يلتقي الأمل ممثل المدينة مع الفلاح عطبرة، الأمل يدخل المباراة برصيد نقطة بالتعادل أمام النسور دنقلا، أما الفلاح فله أربع نقاط بالفوز على النسور دنقلا والتعادل مع هلال الساحل.

وعلى ذات المجموعة يلتقي بإستاد دنقلا النسور ممثل المدينة مع هلال الساحل، النسور يدخل المباراة برصيد نقطتين بالتعادل أمام البرصا كريمة والأمل بربر، أما هلال الساحل فله أربع نقاط بالفوز على البرصا والتعادل أمام الفلاح، وسيجلس البرصا كريمة في الراحة في هذه الجولة.

وفي المجموعة الثالثة تُقام مباراتان، بإستاد العيلفون يلتقي المريخ ممثل المدينة مع التاكا كسلا، للمريخ ست نقاط بالفوز على الشرطة سنجة ومريخ الدمازين، أما التاكا فيدخل المباراة بدون رصيد بعد الخسارة أمام مريخ الدمازين وأهلي القضارف وفي المباراة الثانية لذات المجموعة يلتقي مريخ الدمازين بملعبه مع أهلي القضارف، للمريخ ست نقاط بالفوز على التاكا والشرطة سنجة والخسارة أمام مريخ العيلفون، أما أهلي القضارف فله ست نقاط بالفوز على التاكا كسلا والشرطة سنجة، وسيجلس الشرطة سنجة في الراحة في هذه الجولة.

ولحساب المجموعة الرابعة تُقام مباراتان، بإستاد الكاملين يلتقي العصمة ممثل المدينة مع القيزان الحصاحيصا، للعصمة ثلاث نقاط بالفوز على النيل المناقل والخسارة أمام توتي، أما القيزان فيدخل المباراة بدون رصيده بالخسارة أمام جزيرة الفيل والنيل المناقل، وفي المباراة الثانية يلتقي النيل المناقل بملعبه مع جزيرة الفيل، للنيل ثلاث نقاط بالفوز على القيزان والخسارة أمام العصمة وتوتي، أما جزيرة الفيل فله أربع نقاط بالفوز على القيزان والتعادل أمام توتي، وسيجلس توتي في الراحة في هذه الجولة.

وفي المجموعة الخامسة تُقام مباراتان، بإستاد كوستي يواجه الامتداد ممثل المدينة السليمانية جبل أولياء، الامتداد يدخل المباراة بدون رصيد بالخسارة أمام الرابطة الجزيرة أبا ومريخ أم روابة، أما السليمانية فله ست نقاط بالفوز على مريخ أم روابة والجهاد الدويم، وفي المباراة الثانية يلتقي مريخ أم روابة بملعبه مع الجهاد الدويم، للمريخ ست نقاط بالفوز على الرابطة الجزيرة أبا والامتداد كوستي، أما الجهاد فيدخل المباراة بدون رصيد بالخسارة أمام الرابطة والسليمانية، وسيجلس الرابطة في الراحة في هذه الجولة.