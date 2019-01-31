المريخ يتطلع لنتيجة ايجابية أمام المولودية الليلة

يحل المريخ ضيفاً على مولودية الجزائر على ملعب 5 يوليو في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت السودان في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية.

ويسعى الأحمر للحصول على نتيجة ايجابية من المواجهة حتى يسهل من مهمته في مواجهة الاياب بامدرمان في السادس عشر من فبراير المقبل.

وقال بامن الزلفاني مدرب المريخ انهم رغم الغيابات سيعلمون على الخروج بنتيجة ايجابية.

ويفقد المريخ جهود بكري المدينة وسيف تيري ومجيد سومانا بينما يستعيد خدمات احمد ادم

وينظر فريق المولودية للمباراة باهتمام كبير نسبة لخروجه من كاس الجزائر واصبحت البطولة هدفه الوحيد.

وقال عادل عمروش مدرب المولودية انهم درسوا المريخ جيدا ويعرفون نقاط الضعف والقوة.